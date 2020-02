Airbus baut Produktion für Flugzeugmodell A321XLR in Hamburg aus

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Flugzeughersteller Airbus weitet in Hamburg seine Produktionskapazität für das Flottenmitglied A321XLR der A320-Familie aus. Mit einer neuen Strukturmontage in der Hansestadt bereite sich das Unternehmen auf die Auslieferung der ersten A321XLR im Jahr 2023 vor, teilte das Unternehmen am Montag mit. Begründet wurde der Ausbau mit dem "weltweiten Markterfolg". Bereits ein halbes Jahr nach seiner Einführung lägen für das Flugzeug mehr als 450 Bestellungen von 23 Kunden vor.

Durch die Erweiterung in Hamburg werde die Grundlage für einen effizienten und zügigen Produktionshochlauf geschaffen, teilte Airbus-Produktionschef Michael Schöllhorn mit. Der Schritt sei eingebettet in die industrielle Gesamtstrategie des Ausbaus der weltweiten Airbus-Fertigungskapazitäten.

Das neue Flottenmodell mit einem Mittelgang (single aisle) wird laut Airbus mit einem in die Rumpfstruktur integrierten Zusatztank gefertigt. Er trage dazu bei, dass sich die Reichweite des Flugzeuges auf bis zu 8700 Kilometer ausdehnt, wodurch auch Langstreckenflüge beispielsweise aus Europa nach Amerika oder Asien möglich werden sollen. In Hamburg werden unter anderem die Rumpfsektionen für alle Flugzeuge der A320-Familie weltweit gefertigt.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sieht in der aktuellen Airbus-Entscheidung das gesamte Luftfahrtcluster in der Metropolregion gestärkt. Er erwartet weitere "gut bezahlte, zukunftsfähige Arbeitsplätze". Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) lobte das "klare Bekenntnis" zum Standort Hamburg./akp/DP/men