AIRBUS - Erholung erreicht zentralen Widerstandsbereich

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 106,380 € (XETRA)

Die Airbus-Aktie befindet sich seit März 2020 nach einem Tief bei 47,70 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie am 29. Juli 2021 auf ein Hoch bei 120,92 EUR.

Anschließend startete eine Konsolidierung, die lange in einem potenziellem bullischen Keil ablief. Aber am 26. November, als es erste Meldungen zum Auftauchen der Omikronvariante des Coronavirus kam, brach der Aktienkurs auf ein Tief bei 96,64 EUR ein. Damit nähert sich der Wert dem Aufwärtstrend seit Mai 2020 stark an.

Knapp oberhalb lief er nach dem Einbruch einige Tage seitwärts. In dieser Woche kommt es zu einer Erholung. Dabei klettert die Aktie heute an den Widerstandsbereich aus EMA 200, Unterkante des potenziellen Bullkeils und Horizontalwiderstand bei 107,18 EUR.

Das wird jetzt wichtig

Gelingt der Airbus-Aktie ein Ausbruch über diesen Widerstandsbereich, dann kann die Erholung der letzten Tage fortgesetzt werden. Ein Anstieg in Richtung 110,68 EUR, der Unterkante des Abwärtsgaps vom 26. November, und ca. 115,50-115,75 EUR wäre dann möglich.

Sollte die Aktie aber stabil unter 96,64 EUR abfallen, dann würde eine weitere Verkaufswelle drohen. Abgaben bis 81,90 EUR und damit auf das Tief aus dem Januar 2021 wären dann möglich.

Zusätzlich lesenswert:

BIONTECH - Rally oder nicht?

GOLDMAN SACHS - Käufer in Lauerstellung

NASDAQ 100 - Sind jetzt die Bullen wieder am Zug?

Mehr Charts. Mehr Desktops. Mehr Mobilität. Mehr Guidants. Ab 9 Euro im Monat. Jetzt Guidants PRO holen!

Airbus Group SE

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)