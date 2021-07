Airbus: Neue Aufträge und mehr Auslieferungen

Der Flugzeugbauer Airbus hat im Juni wieder mehr Jets an seine Kunden übergeben und neue Aufträge hereingeholt. Mit 77 Maschinen lag die Zahl der Auslieferungen deutlich über den 50 Stück vom Mai, wie das Unternehmen am Donnerstagabend nach Börsenschluss in Toulouse mitteilte. Zugleich holte der Konzern trotz der Corona-Krise Bestellungen über 73 Verkehrsflugzeuge herein. Davon gehen 70 Maschinen an die US-Fluggesellschaft United . Die Stornierungen hielten sich mit 2 Maschinen in engen Grenzen.

Airbus-Chef Guillaume Faury will im laufenden Jahr mindestens ähnlich viele Flugzeuge ausliefern wie im Vorjahr. Da hatte der Hersteller 566 Maschinen an seine Kunden übergeben, nachdem es im Rekordjahr 2019 noch 863 gewesen waren. Nach den ersten sechs Monaten des Jahres sind nun 297 geschafft. Wegen der Corona-Pandemie hat der Konzern seine Produktion um rund 40 Prozent gedrosselt. Ab dem Sommer will er sie aber wieder etwas ausweiten und in den kommenden Jahren kräftig hochfahren.

dpa-AFX

onvista Redaktion: Die Airbus-Aktie ist relativ gelassen durch den gruseligen Donnerstag gekommen. Die heutigen Zahlen zeigen, dass der Flugzeugbauer auf dem Weg aus der Krise ist. Die Corona-Delle im Kurs ist auch schon zu einem großen Teil ausgewetzt. Die internationalen Fluglinien sind gerade dabei ihre Flotten zu modernisieren, um nach der Pandemie mit kostengünstigeren Fliegern unterwegs zu sein.

Das ganze Szenario ist mittlerweile aber schon im Kurs eingepreist. Daher ist die Chance auf eine Erholung von Corona zu spekulieren schon zu einem Großteil abgehoben. Erst um die 100 Euro dürfte sich die Aktie wieder für einen Neueinstieg aufdrängen. Anleger, die investiert sind, sollten die Aktie laufen lassen.

Redaktion onvista

Foto: vaalaa / shutterstock.com