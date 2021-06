AIRBUS - Zielzone erreicht - und nun?

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 112,240 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom 28. Mai ("AIRBUS - Hier war Geduld gefragt") lautete wie folgt: "Nun sollte die Aktie idealerweise nicht mehr unter die 100 er Marke abrutschen, spätestens unterhalb der 97,50 EUR-Marke müsste man die Reißleine ziehen, was bestehende Longpositionen anbelangt. Bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands nordwärts Richtung 110/115 EUR."

Kursziel erreicht

Nach der Betrachtung stieg die Aktie erwartungsgemäß weiter an und erreichte in der abgelaufenen Handelswoche die obere Zone des genannten Zielbereichs bei 115 EUR. Das bullische Szenario für die Aktie war bereits im April hier an dieser Stelle vorgestellt worden.

Mit dem Erreichen des Horizontalwiderstands um 115 EUR setzten bereits die ersten Gewinnmitnahmen ein. Die "letzten Meter" der Aufwärtsbewegung kam mit recht deutlich nachlassendem Momentum zustande, das Jahreshoch wurde auch vom Slow Stochastik-Indikator nicht mehr bestätigt, hier lag eine so genannte "bärische Divergenz" vor.

Fazit: Nach dem Rallyschub in den vergangenen Wochen bis in den Zielbereich auf der Oberseite muss hier nun zunehmend mit Gewinnmitnahmen und dem Beginn einer technischen Korrektur im MDAX-Wert gerechnet werden. So lange sich diese avisierte Korrektur oberhalb der Horizontalunterstützung und des EMA50 im Tageschart um 105 EUR abspielt, dürfen die Bullen im Anschluss an die avisierte Korrektur auf eine Trendfortsetzung gen Norden hoffen.

Airbus Aktie Chartanalyse Tageschart

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)