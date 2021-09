Aixtron: Aktie auf Achterbahnfahrt – Vom Mehrjahreshoch tief ins Minus und wieder zurück

Die Aktionäre von Aixtron erleben gerade eine Achterbahnfahrt: Hatten die Papiere des Spezialanlagenbauers am Dienstagfrüh mit 26,60 Euro noch ein Hoch seit 2011 erreicht, war es am Nachmittag abrupt abwärts gegangen mit einem Verlust von zeitweise mehr als acht Prozent auf unter 24 Euro. An diesem Mittwoch nun erholten sie sich wieder ein Stück weit von ihrer Schwäche und lagen am Vormittag mit plus viereinhalb Prozent an der Spitze im MDax . An ihr Vortageshoch kamen sie allerdings bislang nicht heran.

Von einer vorübergehenden Kursschwäche in diesem Frühjahr abgesehen, haben die Aixtron-Papiere seit November des vergangenen Jahres einen Lauf. Die Auftragsbücher des Unternehmens profitieren vom Digitalisierungsboom mit einer immer weiter wachsenden Nachfrage nach schneller und effizienter Datenübertragung. Auch Analysten sind für Aixtron positiv gestimmt. Die Berenberg Bank und Barclays etwa sehen mit ihren Kurszielen von 29 Euro noch deutlich Luft nach oben.

dpa-AFX

Werbung Knock-Outs zur Aixtron Aktie Kurserwartung Aktie wird steigen Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

________________________________________________________

onvista-Redaktion: Aixtron ist eines der Unternehmen, welches voll im Megatrend Digitalisierung mitschwimmt und dort in vielen Segmenten agiert. Vor allem die Nachfrage aus der Chip-Industrie dürfte hier weiter beflügeln. Das bereitet auch weiterhin den Boden für eine lukrative Zukunft, jedoch ist die Aktie einerseits bereits extrem stark gelaufen, da genau das am Markt auch erwartet wird und andererseits ist Aixtron was die Gewinnentwicklung angeht angesichts der nun recht hohen Bewertung noch in einer Bringschuld. Investierte Anleger lassen die Aktie laufen, Neueinstieger halten nach Kursrücksetzern Ausschau.

Titelfoto: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com

onvista-Ratgeber: Robo Advisor ist nicht gleich Robo Advisor. Jetzt erfahren, worauf es beim Robo-Investing ankommt.