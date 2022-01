AIXTRON - Vom Regen in die Traufe

AIXTRON SE - WKN: A0WMPJ - ISIN: DE000A0WMPJ6 - Kurs: 18,265 € (XETRA)

Wie in der letzten Chartanalyse zu Aixtron erläutert, befindet sich der Wert nach dem Bruch der Unterstützung bei 17,44 EUR in einem Pullback an die alte wichtige Unterstützung bei 19,75 EUR. Dass die Marke aufgrund der Struktur der Erholung wie erwartet auch kurz überschritten werden kann, ohne dass sich an der bärischen Lage etwas ändert, haben die letzten Tage gezeigt: Zunächst gelang im Rahmen der ABC-Erholung der kurze Anstieg über 19,75 EUR, doch schon vor dem ersten Erholungsziel bei 20,63 EUR schlugen die Bären wieder zu und attackieren heute bereits die eigentlich schon überwundene Abwärtstrendlinie.

Abwärtstrendlinienbruch verschärft die Lage

Sollte die Dynamik der Verkaufswelle auf dem aktuellen Niveau bleiben, dürfte die Aktie direkt an die Unterstützung bei 17,44 EUR fallen. Dort könnte eine weitere Erholung bis 18,59 EUR folgen. Unter der Marke stünde dagegen ein Angriff auf das letzte Verlaufstief bei 16,30 EUR an. Sollte die Haltemarke nicht verteidigt werden, dürfte ein Abverkauf bis 14,83 EUR folgen. Spätestens dort würde die Aktie von Aixtron aber auch für Investoren wieder interessant.

Eine Rückeroberung der 18,69 EUR-Marke könnte zwar einen zweiten Anstieg bis 19,75 EUR bedingen. Doch erst über dem früheren Support wäre ein solides Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 22,30 EUR aktiv.

Aixtron Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf Guidants, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei Guidants PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und bin Teil des Teams, das unser Investmentdepot betreut. Wir freuen uns auf Sie!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)