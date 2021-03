AKTIE IM FOKUS: Anleiheemission löst Kurseinbruch bei Global Fashion Group aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Frische Finanzmittel für die Global Fashion Group (GFG) sind am Donnerstag für die Aktionäre wegen der damit verbundenen Gewinnverwässerung ein Stolperstein. Die Aktien sackten im frühen Xetra-Handel um 10,3 Prozent ab, im Tief sogar um 17 Prozent. Sie waren damit besonders negativ auffällig in einem Börsenumfeld, das für Corona-Gewinner allgemein trüber geworden ist. Voranschreitende Impfungen und die Aussicht auf Lockerungen in einigen Ländern hinterlassen dabei neuerdings ihre Spuren.

Der auf die Schwellenländer fokussierte Online-Modehändler kündigte eine Platzierung von Wandelanleihen im Wert von 375 Millionen Euro an - mit einer Laufzeit bis 2028. Laut Analyst Volker Bosse von der Baader Bank dürfte dieser Schritt wegen der Gewinnverwässerung kurzfristig die Aktie belasten. Er äußerte aber sein Verständnis, da das Unternehmen mit zusätzlichen Geldern seine Wachstumschancen wahrnehmen könne. Derzeit sei es unvorhersehbar, wie sich die Parameter für solch einen Schritt in den nächsten Monaten entwickeln./tih/jha/