AKTIE IM FOKUS: Börsenneuling Siemens Energy weiter ohne klaren Trend

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere des Börsenneulings Siemens Energy tun sich wie der Gesamtmarkt schwer mit einem klaren Trend: Die seit Montag an der Börse notierten Anteile des Energiegeschäfts von Siemens pendelten um das Vortagesniveau von 22 Euro, auf dem sie in etwa auch zu Wochenbeginn in den Handel gestartet waren. Zwischenzeitlich war es dann auf 19,21 Euro nach unten aber auch bis auf 23,37 Euro nach oben gegangen.

Die weit überwiegende Mehrheit der Experten, die bislang mit ihren Ersteinstufungen heraus gekommen sind, sehen Siemens Energy positiv und trauen der Aktie bis zu 33 Euro zu. Die Münchner gehörten zu den Unternehmen, die die Energiewende erst ermöglichten, schrieb beispielsweise Analyst Alexander Virgo von der Bank of Amerika. Auf lange Sicht zurückhaltend ist zwar Andreas Willi von JPMorgan. Auch er liegt mit seinem Kursziel von 25 Euro aber klar über dem aktuellen Kursniveau./ag/fba

