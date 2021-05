AKTIE IM FOKUS: Delivery Hero leiden auf Tradegate unter Platzierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Delivery Hero hat am Dienstag nach dem Xetra-Handelsschluss unter einer Aktienplatzierung gelitten. Auf der Handelsplattform Tradegate büßten die Titel des Essenslieferdienstes rund dreieinhalb Prozent auf 123,38 Euro ein. Im vergangenen Monat hatten sie noch um elfeinhalb Prozent zugelegt.

Kreisen zufolge verkaufen mehrere Fonds 9,8 Millionen Aktien zum Stückpreis von 123,10 bis 127,90 Euro. Das entspricht rund 0,4 Prozent der insgesamt umlaufenden 249 Millionen Papiere. Am Mittwoch sollen die Bücher geschlossen werden und am Freitag soll der endgültige Platzierungspreis feststehen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente berichtete./gl/he