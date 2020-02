AKTIE IM FOKUS: Ebay drehen ins Plus - 'WSJ': Kleinanzeigen auf dem Prüfstand

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Ebay sind am Freitag nach einem Medienbericht über einen erwogenen Verkauf des Kleinanzeigengeschäfts ins Plus gedreht. Zuvor noch bis zu 1,4 Prozent schwächer, schafften sie es im Eiltempo mit 3,3 Prozent ins Plus. Zuletzt betrug der Kursgewinn dann noch 2,1 Prozent auf 38,48 US-Dollar.

Das "Wall Street Journal" berichtete am Freitag, dass der Online-Marktplatz derzeit Schritte für einen potenziellen Verkauf unternehme. Die Sparte könnte demnach bis zu 10 Milliarden US-Dollar einbringen, hieß es in dem Bericht unter Berufung auf Kreise. Diesen zufolge sollen Finanzinvestoren wie TPG und die Blackstone Group sowie die Medienkonzerne Naspers und Axel Springer bereits ihr Interesse signalisiert haben./tih/he