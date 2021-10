AKTIE IM FOKUS: Erleichterung bei Paypal - Keine Pinterest-Übernahmepläne

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt kräftig unter Druck geratenen Papiere von Paypal haben sich am Montagmorgen vorbörslich erholt. Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Aktien des Zahlungsabwicklers als einer der aktivsten Werte um bis zu 5 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss vom Freitag. An der Nasdaq waren sie zuletzt in drei Tagen um 11,5 Prozent auf das Niveau von Mai abgesackt.

Für Erleichterung sorgte nun, dass Paypal Berichten über Übernahmegespräche mit Pinterest entgegen trat. Man strebe derzeit keinen Kauf der Fotoplattform an, teilte das Unternehmen mit. Die Stellungnahme bestand nur aus einem Satz und ließ somit offen, ob es überhaupt Verhandlungen gab./ag/jha/