AKTIE IM FOKUS: Heidelberger Druck mit guten Nachrichten aufwärts

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei guter Nachrichtenlage sind die Papiere von Heidelberger Druck am Dienstag zurück auf dem Weg in Richtung 2,885 Euro. Dort hatten sie Mitte November den höchsten Stand seit Sommer 2018 erreicht. Aktuell liegen sie mit 5,5 Prozent im Plus bei 2,67 Euro.

Am Morgen wurde bekannt, dass die Heidelberger den Bereich Elektromobilität stärken, der bei den Anlegern ohnehin für die größte Fantasie sorgt. Der Konzern kauft dazu die Ladesäulentechnologie der EnBW . Damit kann man laut eigenen Angaben neben bereits erfolgreich etablierten Lösungen im Heimbereich nun auch ein für öffentliche und halböffentliche Anwendungen geeignetes Produkt anbieten. Am Freitagabend war bereits eine Entscheidung gefallen, die der Aktie mehr Aufmerksamkeit von Investoren verspricht: Der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo beschloss die Rückkehr der Aktien in den Nebenwerteindex SDax am 20. Dezember./ag/mis dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX