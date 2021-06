AKTIE IM FOKUS: Klöckner schießen hoch - Besseres zweites Quartal erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Ankündigung eines unerwartet guten Quartalsergebnisses hat die Aktien von Klöckner & Co am Dienstagnachmittag deutlich angetrieben. Die Papiere des Stahlhändlers drehten auf über 5 Prozent Plus und schafften es damit sofort wieder über ihre 50-Tage-Linie zurück. KlöCo avisierte den Anlegern dank weiter deutlich gestiegener Stahlpreise in Europa und den USA ein operatives Ergebnis (Ebitda) vor wesentlichen Sondereffekten von 260-290 Millionen Euro für das zweite Quartal. Bisher hatte man mit 130 bis 160 Millionen Euro gerechnet./ag/fba

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX