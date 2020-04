AKTIE IM FOKUS: Metzler-Empfehlung verhilft Südzucker zu vorbörslichen Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Kaufempfehlung durch die Privatbank Metzler hat am Mittwoch vorbörslich den Aktien von Südzucker geholfen. Verglichen mit ihrem Xetra-Schluss kletterten sie auf der Handelsplattform Tradegate um 1,4 Prozent und gehörten so zu den deutlicheren Gewinnern in der Dax -Indexfamilie. Am deutschen Gesamtmarkt wurde nach den Vortagsgewinnen mit Verlusten gerechnet.

Metzler-Analyst Alexander Neuberger lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die defensive Restrukturierungsstory, bei der sich der Zuckerkonzern zu einem diversifizierten Konzern für Nahrungsmittel-Inhaltsstoffe wandele. Südzucker werde so gerade in der Corona-Krise von der immer breiteren Aufstellung profitieren. Der Experte stufte die Papiere von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 16 auf 18 Euro. Auf dem Vortagsniveau von 13,57 Euro sieht er damit fast ein Drittel an Kurspotenzial./tih/jha/

