AKTIE IM FOKUS: Morphosys fällt - Wandelschuldverschreibungen belastet

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine mögliche Anteilsverwässerung durch eine Wandelanleihe hat die Aktien des Biotech-Unternehmens Morphosys am Dienstag belastet. Sie fielen als Schlusslicht im MDax um 9,92 Prozent auf 92,60 Euro. Das Unternehmen will eine Wandelanleihe im Volumen von 325 Millionen Euro begeben. Sie kann den Angaben zufolge in bis zu rund 2,65 Millionen neue und/oder bestehende nennwertlose Inhaberstammaktien gewandelt werden./mis/stk