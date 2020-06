AKTIE IM FOKUS: Neuer Chef bei Hugo Boss im Blick - Analyst: Startzeitpunkt spät

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem eher nachrichtenarmen Börsenumfeld könnten die Aktien von Hugo Boss am Mittwoch einen Blick wert sein. Das Warten auf den neuen Chef Daniel Grieder könnte den einen oder anderen Anleger etwas enttäuschen. Der Ex-Chef der Modemarke Tommy Hilfiger tritt sein Amt erst gegen Mitte kommenden Jahres an - und damit später, als manche Börsianer gehofft hatten. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gaben Hugo Boss leicht nach.

So nannte Analyst Volker Bosse von der Baader Bank das Datum des Amtsantritts den "Schwachpunkt" einer ansonsten guten Nachricht. Angesichts der dynamischen Veränderungen in der Modebranche im Allgemeinen und der notwendigen Veränderungen bei Hugo Boss im Besonderen hätte der Experte einen früheren Start Grieders bei den Metzingern bevorzugt. Nicht zuletzt weil dieser bei Tommy Hilfiger beeindruckende Arbeit geleistet habe./bek/mis