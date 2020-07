AKTIE IM FOKUS: Rocket-Internet-Beteiligung GFG mit Kurssprung nach Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Global Fashion Group (GFG) haben am Freitag mit einem Kurssprung von annähernd 20 Prozent auf starke Quartalszahlen des Online-Modehändlers reagiert. Am Vormittag notierten die Papiere der Beteiligung des Start-Up-Investors Rocket Internet gut 19 Prozent höher bei 3,24 Euro. Die Rocket-Papiere zeigten sich davon jedoch gänzlich unbeeindruckt und lagen 0,15 Prozent tiefer bei 19,79 Euro.

Mit der Rally setzten sich die Anteilsscheine von GFG wieder klar von der 21-Tage-Durchschnittslinie nach oben ab, die als Indikator für die kurzfristige Kursentwicklung gilt. Somit summiert sich der Kursgewinn seit Dienstag dieser Woche nun schon bereits auf gut 20 Prozent. Seit dem Rekordtief Anfang April bei 0,97 Euro haben sich die Aktien mehr als verdreifacht. Verglichen mit dem ersten Kurs zum Börsendebüt vor gut einem Jahr von 4,47 Euro fehlt den GFG-Papieren aber noch ein gehöriges Stück.

Die auf Schwellenländer ausgerichtete Global Fashion Group schaffte es im zweiten Quartal operativ in die schwarze Zahlen. Die Zahl der Bestellungen war kräftig gestiegen. Starke Nachfrage hatte es unter anderem in Lateinamerika gegeben. Die Geschäftsziele für das Gesamtjahr 2020 hatte das 2011 gegründete Unternehmen, an dem Rocket Internet mit rund 17,06 Prozent beteiligt, Ende März zurückgezogen und bisher keinen neuen Ausblick vorgelegt./edh/la/mis