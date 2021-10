AKTIE IM FOKUS: Spekulation um Ionos-Börsengang treibt United Internet hoch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Spekulationen um einen baldigen Börsengang der Tochter Ionos haben am Mittwochmittag den Kurs von United Internet in die Höhe schnellen lassen. In der Spitze sprangen die Papiere um zehn Prozentz auf 34,68 Euro nach oben, nachdem sie seit Anfang September stark gefallen waren. Zuletzt betrug das Kursplus noch knapp sechs Prozent.

Das "Handelsblatt" berichtet unter Berufung auf Finanzkreise, ein Börsengang der Cloud-Firma sei ab Ostern geplant. Der Telekomdienstleister habe Banken aufgefordert, sich für Mandate zur Organisation des Börsengangs zur bewerben. Warburg Research hatte Ionos nach den Zweitquartalszahlen von United Internet einen Unternehmenswert (Enterprise Value) von rund fünf Milliarden Euro beigemessen./bek/mis