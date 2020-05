AKTIE IM FOKUS: Ströer im Blick - Citi kassiert nach Erholung Kaufempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ströer -Aktien könnten am Mittwoch nach der Streichung der Kaufempfehlung durch die Citigroup einen Blick wert sein. Laut Einschätzung der Analysten ist das attraktive Wachstum des Außenwerbe-Spezialisten nach der Erholung der vergangenen Wochen mittlerweile weitgehend in den Kurs eingepreist. Daher stuften sie die Papiere auf "Neutral" ab, wenngleich sie das Kursziel von 55 auf 65 Euro anhoben. Am Dienstag hatten die Aktien mit 58 Euro geschlossen. Seit dem Corona-Crash-Tief im März bei 37 Euro summierten sich die Gewinne damit auf fast 57 Prozent./mis/fba

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX