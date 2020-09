Aktien bleiben gefragt

Von wegen langweiliger Börsen-Sommer. Im Corona-Jahr 2020 ist vieles anders. Konjunkturprogramme der Regierungen und geöffnete Geldschleusen der Zentralbanken sorgten für Kauflaune auf dem Parkett.

In den drei Monaten von Juni bis August legte der DAX 11,7% oder satte 1000 Punkte zu. In den von Corona und Unruhen auf den Straßen gebeutelten USA zog die Rally sogar noch stärker an. Der S&P 500 machte fast 15% gut und erreichte regelmäßig neue Höchststände. Selbst der historisch schlechte Börsen-Monat August lieferte Zahlen auf Rekordniveau: Zwar rutschte der DAX am Ende knapp unter die Marke von 13 000 Punkten, mit einem Monatsplus von 5,1% legte er aber so stark zu wie nie zuvor. Der S&P 500 schaffte 6,8%.

Dass nach der Sommer-Rally nun im Herbst der große Ausverkauf ansteht, erwarten wir indes nicht. Die Entwicklung beim DAX zeigt eines überdeutlich: Rücksetzer werden schon fast routinemäßig zum Einstieg genutzt. Als es im Juni fast 10% in den Keller ging, griffen Anleger zu und trieben das Leitbarometer rd. 15% nach oben. Und auch die anschließende 7,5%-Korrektur im Juli wurde wieder aufgeholt. Das sind Zeichen einer absolut gesunden Aufwärtsbewegung, in der Gewinne mitgenommen werden und Anleger, die der Rally bisher zuschauten, Kaufkurse nutzen. Sollte es nicht erneut zu einem bundesweiten Lockdown kommen - den wir wegen der Nebenwirkungen für ausgeschlossen halten -, stehen die Chancen gut, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Die teilweise hohen Bewertungen von Aktien sehen wir dabei angesichts fehlender Anlagealternativen weniger kritisch. Beim US-Markt werden wir jedoch langsam vorsichtiger, da dessen Anstieg zuletzt sehr steil war. Mit dem Wahlkampf kommt zudem ein weiterer Risikofaktor hinzu. Doch auch dort können Rücksetzer Kaufgelegenheiten bieten. Stockpicker müssen stets wachsam sein.

