Aktien Europa Schluss: Kaum Bewegung - Keine Impulse von US-Börsen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag wenig Bewegung gezeigt. Die Anleger versilberten wie schon zur Wochenmitte die vorangegangenen, starken Kursgewinne, schrieb Analyst David Madden von CMC Markets UK. Mit den wegen des Feiertags ''Thanksgiving'' geschlossenen US-Börsen fehlte zudem ein wichtiger Impulsgeber. Am Freitag ist eine ähnlich ruhige Entwicklung zu erwarten: Zwar findet an der Wall Street ein verkürzter Handel statt. Doch viele Anleger dürften den Feiertag für ein verlängertes Wochenende nutzen. Weiter im Fokus steht die Entwicklung der Corona-Pandemie.

Der EuroStoxx 50 markierte zwar am Donnerstag zum Börsenstart ein weiteres Hoch seit Ende Februar. Auf diesem Niveau konnte sich der Leitindex der Eurozone aber nicht behaupten - er schloss 0,03 Prozent im Minus bei 3510,94 Punkten. Der französische Cac 40 sank letztlich um 0,08 Prozent auf 5566,79 Punkte. Der britische FTSE 100 verlor deutlichere 0,44 Prozent auf 6362,93 Zähler - er litt unter der Schwäche der hoch gewichteten Rohstoff- und Bankentitel./gl