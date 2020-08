Aktien Europa Schluss: Moderates Plus - US-chinesischer Streit bremst Börsen aus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Angesichts fortwährender Spannungen zwischen den USA und China sind Europas Aktienmärkte mit angezogener Handbremse in die neue Woche gestartet. Der EuroStoxx 50 gab am Montag anfängliche Kursgewinne rasch wieder ab. Dank eines freundlichen Börsenstarts am Nachmittag an der New Yorker Wall Street rettete der Leitindex der Eurozone letztlich ein Plus von 0,22 Prozent auf 3259,71 Punkte in den Feierabend.

In Paris beendete der Cac 40 den Tag mit plus 0,41 Prozent auf 4909,51 Zähler. In London verbuchte der FTSE 100 ein Plus von 0,31 Prozent auf 6050,59 Punkte.

Im Streit zwischen China und den Vereinigten Staaten, in dessen Zentrum zurzeit Hongkong steht, reagierte Peking auf Sanktionen der Amerikaner gegen Politiker und Beamte in der chinesischen Sonderverwaltungszone nun mit eigenen Strafmaßnahmen. Gegen elf US-Bürger wurden Sanktionen verhängt, unter ihnen US-Senatoren und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen.

"Die Spannungen zwischen den USA und China dürften in dieser Woche die Stimmung an den Märkten mitbestimmen", erwartet Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Nicht zuletzt deshalb, weil die beiden weltgrößten Volkswirtschaften im weiteren Wochenverlauf den Status ihrer Handelsbeziehungen erörtern. "Die Märkte wollen, dass eine Einigung vorangetrieben wird", schrieb hierzu Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Oanda./ck/he