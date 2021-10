AKTIEN-FLASH: BASF am Tagestief nach Verkaufsempfehlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Papiere von BASF sind am Dienstagmittag mit 63,78 Euro auf ihr Tagestief gefallen. Der Dax lag derweil mit plus 0,4 Prozent eher am oberen Rand der Tagesspanne. Der Broker Redburn sprach eine Verkaufsempfehlung für die Aktien der Ludwigshafener aus. Die Experten halten insbesondere die Markterwartungen für 2022 für zu hoch, die Branchentrends dürften sich abschwächen. Zudem dürften die Investitionen, um Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen, vergleichsweise hoch ausfallen, hieß es./ag/mis