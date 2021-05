AKTIEN-FLASH: CTS Eventim vorbörslich im Plus nach coronageprägten Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von CTS Eventim haben am Donnerstag im vorbörslichen Handel nach Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen des Konzertveranstalters und Tickethändlers moderat zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen sie verglichen mit dem Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt 0,6 Prozent auf 54,55 Euro.

Ausgefallene Konzerte und Events wegen der Pandemie machen CTS weiter stark zu schaffen. In den ersten drei Monaten des Jahres brach der Umsatz um knapp 90 Prozent ein. Operativ musste CTS Eventim einen Verlust in Höhe von 19,6 Millionen Euro hinnehmen nach einem Gewinn von 13,5 Millionen ein Jahr zuvor. Ein Händler bezeichnete das Zahlenwerk in einer ersten Reaktion am Morgen als "wie erwartet"./edh/mis