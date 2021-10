Aktien Frankfurt Eröffnung: Etwas schwächer - Dow-Rekord sorgt nicht für Schwung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Donnerstag schwächer in den Handel gestartet. Der Rekordlauf in den USA beim Dow Jones Industrial vom Vortag angesichts erfreulicher Quartalsberichte sorgte hierzulande nicht für neuen Schwung. In Europa nimmt die Bilanzsaison inzwischen ebenfalls Fahrt auf.

Kurz nach dem Handelsbeginn gab der Dax um 0,40 Prozent auf 15 459,85 Punkte nach. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen sank um 0,37 Prozent auf 34 413,57 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,42 Prozent auf 4154,52 Zähler. "Die weiter steigenden Energiepreise setzen dem Dax zu", erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets und verwies auf den neuerlichen Anstieg der Öl- und Gaspreise, der in Deutschland weit heftiger als in den USA auf die Verbraucher durchschlägt. Deshalb habe sich die Börse hierzulande einmal mehr von der Wall Street abgekoppelt. "Die Anleger in Europa sorgen sich, dass die jüngsten Preisanstiege auf dem Energiemarkt nicht ohne Einbußen in den Unternehmensgewinnen und damit auch im Wirtschaftswachstum vorüber gehen werden."/ck/jha/