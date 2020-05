AKTIEN IM FOKUS: Autobranche mit Erholungshoch - Renault und Daimler stark

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine schnelle Erholung aus der Corona-Krise hat am Mittwoch neben Banken vor allem auch Autowerte getragen. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Autos kletterte auf ein neues Erholungshoch nach dem vierwöchigen Corona-Crash bis Mitte März.

Frankreich will seine Autobranche mit einem Hilfspaket von mehr als acht Milliarden Euro stützen. Davon werde über eine Milliarde Euro fließen, um die wegen der Corona-Krise eingebrochene Nachfrage wieder in Schwung zu bringen. Das hatte Staatschef Emmanuel Macron am Dienstag angekündigt. Auch in Deutschland zeichnet sich derweil eine staatliche Autokaufprämie als Konjunkturstütze ab.

Renault sprangen in Paris um mehr als 9 Prozent an. Die französisch-japanische Autoallianz von Renault, Nissan und Mitsubishi setzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise auf milliardenschwere Kostensenkungen.

Daimler profitierten mit einem Kursgewinn von 5 Prozent auch von einer Kaufempfehlung des Investmenthauses Mainfirst. Nach drei Gewinnwarnungen seien die Stuttgarter in der Gunst der Anleger schwer gesunken, erklärte Analyst Daniel Schwarz. Dies habe die Papiere auf eine historisch niedrige Bewertung gedrückt. Als Kaufargumente führte Schwarz neben vergleichsweise geringen Refinanzierungskosten auch den besten Produktzyklus bis 2022 an. Schwarz empfiehlt zudem BMW-Papiere./ag/fba