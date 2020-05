AKTIEN IM FOKUS: Bei Zalando und Hellofresh machen Anleger Kasse

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den auf neue Rekordkurse gestiegenen Aktien von Zalando und Hellofresh haben Investoren am Freitag Gewinne mitgenommen. Zalando verloren am Vormittag 3,7 Prozent und Hellofresh 1,6 Prozent. Der Zalando-Kurs hatte sich vom Crash-Tief von Mitte März fast verdoppelt und Hellofresh waren in der Spitze sogar um 140 Prozent nach oben geschnellt.

Beide Unternehmen gelten als Gewinner der mit dem Coronavirus verbundenen weitgehenden Restriktionen für das öffentliche Leben beziehungsweise den stationären Handel. Gleiches gilt für die Papiere des Essenauslieferers Delivery Hero . Diese erreichten an diesem Freitag mit 88,48 Euro ebenfalls ein neues Rekordhoch und lagen zuletzt noch mit knapp einem Prozent bei 86,50 Euro im Plus./bek/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX