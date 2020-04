AKTIEN IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Virusgewinnern - Shop Apotheke rennt weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien bisheriger Profiteure der Coronavirus-Krise haben die Anleger am Dienstag teilweise Gewinne mitgenommen. Während sich die Erholungsrally in der Dax -Familie fortsetzte, waren die Papiere von Hellofresh und Teamviewer im MDax mit Abgaben von 4 bis 6 Prozent die größten unter den wenigen Verlierern. Drägerwerk fielen im SDax um 2,3 Prozent. Alle drei Aktien waren in jüngster Zeit kräftig gestiegen, während der Virus die Börsen belastet hatte. Drägerwerk und Teamviewer hatten am Vortag schon entgegen der Markterholung nachgegeben.

Die Papiere dienten den Anlegern in den vergangenen Wochen als Zuflucht in Zeiten der Virusunsicherheit. Die kürzlich rekordhohen Teamviewer-Papiere galten im Zuge des Home-Office-Trends mit den angebotenen Fernwartungs- und Videokonferenzlösungen als Profiteur der Pandemie. HelloFresh mit seinen Kochboxen war angesichts der deutschlandweiten Schließung von Restaurants auf Rekordjagd, und Drägerwerk profitierte in der Viruskrise davon, dass der Konzern unter anderem Atemschutzmasken und Beatmungsgeräte herstellt. Sie wurden vor einigen Tagen auf ein Hoch seit 2015 katapultiert.

Noch nicht zu Ende scheint derweil die Rally bei Shop Apotheke , deren Papiere am Dienstag in der Spitze mit 75 Euro einen neuen Rekord markierten. Zuletzt standen sie noch mit 5 Prozent im Plus bei 71,40 Euro. Da die Verbraucher den Gang zur Apotheke derzeit lieber vermeiden, gilt der Online-Arzneimittelhändler weiter als Profiteur./tih/kro/mis