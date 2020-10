AKTIEN IM FOKUS: Vinci-Interesse an ACS-Sparte hilft Hochtief-Aktien

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Hochtief-Aktien haben am Freitag eine wichtige Chartunterstützung gehalten und sind anschließend kräftig gestiegen. Die Papiere des Baukonzerns kletterten bis zu 5,8 Prozent auf 67,70 Euro. Laut Börsianer hilft den Aktien das Interesse der französischen Vinci an der Industriesparte des spanischen Hochtief-Großaktionärs ACS . Die nicht-bindende Offerte der Franzosen beläuft sich in Barmitteln und Aktien insgesamt auf 5,2 Milliarden Euro. Damit schwinde die Sorge, dass ACS die Hochtief-Beteiligung zur Disposition stelle, um Löcher in der Bilanz zu stopfen, sagte ein Marktteilnehmer.

Papiere von ACS sprangen in Madrid um fast 17 Prozent an. Vinci lagen an der Euronext leicht im Plus./ag/jha/