Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne - Daten im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit leichten Gewinne dürfte die Wall Street am Donnerstag an ihre jüngste Kurserholung zur Wochenmitte anknüpfen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial mit plus 0,33 Prozent auf 23 554 Punkte. Auch an den US-Börsen richteten sich derweil alle Augen auf den Video-Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU zur Bewältigung der Corona-Krise, schrieb Stephen Innes von Axi Corp.

"Der Markt erwartet überzeugende Maßnahmen", erklärte Timo Emden von Emden Research. "Sollten sich die Verantwortlichen nicht einigen können, dürfte dies die ohnehin herrschende Unruhe weiter verstärken." Denn die Anleger seien derzeit hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft und erneuten Sorgen über ein Abgleiten in eine globale Schuldenkrise, so Emden.

Investoren in Aktien haben nach zwei Wochen der Erholung vom Corona-Crash wieder einige stürmische Handelstage hinter sich: Tiefstände zunächst beim US-Öl und später auch bei der Nordseesorte Brent hatten in dieser Woche die Sorgen um eine tiefe Rezession angefacht. Zuletzt konnten sich die Preise zwar erholen, doch bleiben die Anleger wachsam.

Vor dem Marktstart in den USA wurden wegen der Corona-Krise stark beachtete Daten veröffentlicht. Demnach haben wegen der Pandemie in den USA die fünfte Woche in Folge Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt. "Der Arbeitsmarkt in den USA ist durch die Corona-Pandemie weiterhin stark belastet", schrieben die Experten der Helaba. Innerhalb von fünf Wochen haben in den USA mehr als 26 Millionen Menschen ihren Job verloren.

Kurz nach dem Handelsauftakt dürften noch die wichtigen Einkaufsmanagerindizes Beachtung finden. Daten aus der Eurozone hatten zuvor bereits gezeigt, dass die Corona-Krise die Stimmung in der Wirtschaft auf eine beispiellose Talfahrt geschickt hatte.

Unterdessen offenbart die Bilanzsaison weiter, wie sich die Krise konkret bei den Unternehmen auswirkt. Auf Unternehmensseite stehen unter anderem die Ergebnisse vom Gasespezialisten und Linde-Wettbewerber Air Products, von Domino's Pizza und der Eisenbahngesellschafts Union Pacific im Blick. Erst nachbörslich öffnet der Chiphersteller Intel seine Bücher./tav/jha/