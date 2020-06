Aktien Osteuropa Schluss: Überwiegend Verluste - Prager Börse im Plus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Ost- und Mitteleuropa haben am Freitag überwiegend tiefer geschlossen. Nur die Prager Börse hielt sich im Plus. Vor allem die stark steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen in den USA bereitet vielen Investoren Sorgen. Die Wall Street startete daher schwach und zog die Aktienmärkte im gesamten europäischen Raum mit nach unten.

An der Warschauer Börse gab der polnische Leitindex WIG-20 um 1,89 Prozent auf 1759,43 Punkte nach. Der marktbreite WIG fiel um 1,84 Prozent auf 49.725,89 Zähler. Unter Verkaufsdruck stand mit minus 4,2 Prozent vor allem die Aktie des Index-Schwergewichts Computerspiele-Entwicklers CD Projekt. Unter den Bankaktien büßten Bank Pekao 2,6 Prozent ein und die Papiere des Branchenprimus PKO Bank verloren 2,0 Prozent.

Zudem steht in Polen momentan die Politik verstärkt im Blick. An diesem Sonntag wird der neue Präsident gewählt. Amtsinhaber Andrzej Duda liegt zwar nach Umfragen mit 40 bis 41 Prozent vorn, doch für eine Wiederwahl schon im ersten Anlauf ist das nicht genug. Dudas gefährlichster Herausforderer, Warschaus Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski, kommt auf Werte von 27 bis 29 Prozent. Eine endgültige Entscheidung wird also voraussichtlich erst in einer Stichwahl im Juli fallen, da keiner der beiden am Sonntag eine absolute Mehrheit erzielen dürfte.

In Budapest verlor der ungarische Leitindex Bux 1,73 Prozent auf 36 360,44 Punkte. Unter den Schwergewichten büßten Richter Gedeon 3,6 Prozent ein. Die MOL -Aktien gaben im Zuge fallender Rohölpreise um 1,3 Prozent nach und die Papiere der OTP Bank sanken um 1,1 Prozent. Die als defensiv geltende Aktie der Magyar Telekom ging unverändert ins Wochenende.

An der Moskauer Börse ging es ebenfalls abwärts. Der russische RTS-Index büßte 0,83 Prozent auf 1.246,74 Punkte ein.

In Prag dagegen legte der tschechische Leitindex PX leicht um 0,34 Prozent auf 920,88 Punkte zu. Die Papiere des Softwareunternehmens Avast stiegen um 1,2 Prozent und auch unter den Bankaktien überwogen die positiven Vorzeichen. Komercni Banka stiegen um 1,1 Prozent und Moneta Money Bank verteuerten sich um 0,6 Prozent./ste/APA/ck/mius