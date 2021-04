Aktien von Laborkette Synlab treten bei Börsendebüt auf der Stelle

München (Reuters) - Die Aktien von Europas größter Laborkette Synlab kommen bei ihrem Debüt an der Frankfurter Börse nicht voran.

Der erste Kurs wurde am Freitag mit 18,00 Euro festgestellt. Das entspricht dem Ausgabepreis, der am unteren Ende der Spanne festgelegt worden war. Angesichts der verhaltenen Reaktion der Anleger hatten die Altaktionäre um den Finanzinvestor Cinven deutlich weniger Aktien auf den Markt geworfen als zunächst geplant. Die Emission ist maximal 772 Millionen Euro schwer, 400 Millionen davon gehen an das Unternehmen selbst. Synlab kommt zum ersten Kurs auf einen Börsenwert von vier Milliarden Euro; 19 Prozent der Aktien sind im Streubesitz.