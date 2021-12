Aktionäre von AES erhalten mehr Dividende

Der amerikanische Energiekonzern AES Corporation (ISIN: US00130H1059, NYSE: AES) wird eine Quartalsdividende von 0,1580 US-Dollar je Aktie ausschütten. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (0,1505 US-Dollar) um 5 Prozent. Die Auszahlung für das erste Quartal 2022 erfolgt am 15. Februar 2022. Record date ist der 1. Februar 2022.

Auf ein Jahr hochgerechnet schüttet AES 0,632 US-Dollar je Aktie aus. Somit errechnet sich basierend auf dem aktuellen Börsenkurs von 23,76 US-Dollar (Stand: 3. Dezember 2021) eine Dividendenrendite von 2,66 Prozent.

Der Firmensitz von AES befindet sich in Arlington im US-Bundesstaat Virginia. In den ersten 9 Monaten des Fiskaljahres 2021 (30. Septmber 2021) erzielte der Konzern einen Umsatz von 8,37 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,10 Mrd. US-Dollar), wie am 3. November berichtet wurde. Dabei stand ein Ertrag von 223 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 272 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern.

Seit Jahresanfang 2021 verzeichnet die Aktie an der Wall Street ein Kursplus von derzeit 1,11 Prozent bei einer Marktkapitalisierung von aktuell 15,84 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. Dezember 2021).

Redaktion MyDividends.de