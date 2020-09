Aktionäre von Anthem erhalten Dividende

Der amerikanische Dienstleister für das Gesundheitswesen Anthem Inc. (ISIN: US0367521038, NYSE: ANTM) schüttet am heutigen Freitag eine vierteljährliche Dividende von 0,95 US-Dollar aus. Record date war der 10. September 2020.

Das Unternehmen zahlt auf das Jahr hochgerechnet 3,80 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 248,78 US-Dollar (Stand: 24. September 2020) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 1,53 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen operativen Umsatz von 29,18 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 25,18 Mrd. US-Dollar), wie am 29. Juli berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 2,28 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,14 Mrd. US-Dollar). Anthem (früher WellPoint Inc.) ist ein Anbieter von Dienstleistungen im Gesundheitswesen. Hierzu gehören Versicherungen und Pflegedienste oder auch Gesundheitsvorsorge- und Fürsorgepläne. Der Firmensitz befindet sich in Indianapolis, Indiana.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 17,63 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 24. September 2020) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de