Aktionäre von Avery Dennison erhalten Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Avery Dennison Corp. (ISIN: US0536111091, NYSE: AVY) wird den Aktionären am heutigen Mittwoch eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,62 US-Dollar ausbezahlen. Record date war der 2. Dezember 2020. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,48 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 150,98 US-Dollar (Stand: 15. Dezember 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,64 Prozent. Im Oktober 2020 gab das Unternehmen eine Erhöhung der Dividende um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal bekannt.

Avery Dennison mit Firmensitz in Pasadena in Kalifornien beschäftigt rund 30.000 Mitarbeiter. Avery Dennison ist ein Hersteller von selbstklebendem Papier und Folien, Industrie-Etiketten, Etikettiersysteme und weiterer Büroprodukte. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 1,73 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,76 Mrd. US-Dollar), wie am 21. Oktober berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 150,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 144,6 Mio. US-Dollar). Im Fiskaljahr 2019 betrug der Umsatz 7,07 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 7,16 Mrd. US-Dollar)..

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 mit 15,38 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 12,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. Dezember 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de