Aktionäre von Chevron erhalten Dividende

Der amerikanische Energiekonzern Chevron Corp. (ISIN: US1667641005, NYSE: CVX) wird den Investoren am heutigen Donnerstag eine Quartalsdividende von 1,29 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Record day war der 19. August 2020.

Das Unternehmen aus San Ramon in Kalifornien zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 5,16 US-Dollar an die Aktionäre. Damit beträgt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 80,03 US-Dollar 6,45 Prozent (Stand: 9. September 2020). Im Januar 2020 erhöhte Chevron die Ausschüttung das 33. Jahr in Folge. Seit über 100 Jahren wird eine Ausschüttung an die Anteilsinhaber ausbezahlt.

1879 wurde die Pacific Coast Oil Company gegründet, ein Vorläufer von Chevron. 2001 fusionierte der Konzern mit Texaco. Texaco ist heute ein Markenname im Portfolio von Chevron. Nach Exxon Mobil ist Chevron der zweitgrößte Ölkonzern in den USA. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 (30. Juni 2020) betrug der Umsatz 13,49 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 38,85 Mrd. US-Dollar), wie am 31. Juli 2020 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 8,3 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 4,3 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang 2020 mit 33,41 Prozent im Minus und weist aktuell eine Marktkapitalisierung in Höhe von 149,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. September 2020) auf.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de