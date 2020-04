Aktionäre von Coca-Cola Consolidated erhalten eine unveränderte Dividende

Der Getränkeabfüller Coca-Cola Consolidated Inc. (ISIN: US1910981026, NASDAQ: COKE) wird unverändert eine Quartalsdividende von 0,25 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Damit schüttet der Konzern auf das Gesamtjahr gesehen weiterhin 1,00 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 238,19 US-Dollar (Stand: 13. April 2020) einer Dividendenrendite von 0,42 Prozent.

Aktionäre erhalten die Auszahlung für das zweite Quartal 2020 am 7. Mai 2020 (Record date: 23. April 2020). Coca-Cola Consolidated ist der größte unabhängige Getränkeabfüller für Coca-Cola in den USA. Das Unternehmen mit Firmensitz in Charlotte, in North Carolina, operiert in 14 amerikanischen Bundesstaaten und dem District of Columbia (Washington D. C.).

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 betrug der Umsatz 1,18 Mrd. US-Dollar (Vorquartal: 1,14 Mrd. US-Dollar), wie am 25. Februar berichtet wurde. Im Fiskaljahr 2019 wurden 4,83 Mrd. US-Dollar Umsatz erzielt (Vorjahr: 4,63 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie ist an der Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresanfang 2020 mit 16,15 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. April 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de