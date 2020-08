Aktionäre von Ecolab erhalten Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Ecolab Inc. (ISIN: US2788651006, NYSE: ECL) wird eine Quartalsdividende von 47 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten. Ecolab schüttet damit auf das gesamte Jahr gerechnet 1,88 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 194,20 US-Dollar (Stand: 6. August 2020) liegt die Dividendenrendite bei 0,97 Prozent.

Die nächste Auszahlung erfolgt am 15. Oktober 2020 (Record Date: 15. September 2020). Seit 83 Jahren zahlt Ecolab bereits Dividenden. Im Dezember 2019 erhöhte Ecolab die Dividende das 28. Jahr in Folge.

Ecolab ist im Bereich der professionellen Reinigung und Desinfektion und damit verbundener Serviceleistungen tätig. Zu den Kunden gehören Firmen aus verschiedenen Branchen wie Hotels, Lebensmittelhersteller oder auch Krankenhäuser. Das Unternehmen beschäftigt 45.000 Mitarbeiter. In den ersten 6 Monaten (30. Juni) 2020 erwirtschaftete Ecolab einen Umsatz von 5,71 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 6,1 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie von Ecolab liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 mit 0,63 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 56,2 Mrd. US-Dollar Stand: 6. August 2020).

Redaktion MyDividends.de