Aktionäre von freenet beschließen Aussetzung der Dividende

Die freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5) hat an diesem Mittwoch in Hamburg ihre virtuelle Hauptversammlung durchgeführt. Die Aktionäre haben dabei mit deutlicher Mehrheit die Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen.

Es wird nur die Mindestdividende in Höhe von 0,04 Euro je Aktie ausgeschüttet. Im letzten Jahr lag die Dividende bei 1,65 Euro. Insgesamt waren 49,66 Prozent des eingetragenen Grundkapitals auf der virtuellen Hauptversammlung vertreten.

Der im MDAX notierte Konzern begründete die Entscheidung mit den noch nicht absehbaren Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf den Finanzsektor und der damit möglicherweise herausfordernden Refinanzierung von zwei Schuldscheinen in Höhe von 700 Mio. Euro im Herbst 2020 bzw. Frühjahr 2021, wie bereits am 3. Mai kommuniziert wurde. An der aktuellen Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung von mindestens 80 Prozent des Free Cashflow vorsieht, soll zukünftig festgehalten werden.

Redaktion MyDividends.de