Aktionäre von Keurig Dr Pepper erhalten Dividende

Der amerikanische Getränkekonzern Keurig Dr Pepper Inc. (ISIN: US49271V1008, NYSE: KDP) zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 0,15 US-Dollar je Aktie. Zahltag ist der 16. Oktober 2020 (Record date: 2. Oktober 2020). Der Konzern zahlt auf das Jahr hochgerechnet 0,60 US-Dollar je Anteilsschein.

Beim derzeitigen Börsenkurs von 28,80 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,08 Prozent (Stand: 15. September 2020). Im Juli 2018 übernahm der zum Reimann-Imperium gehörende Kaffeespezialist Keurig Green Mountain den Softdrinkkonzern Dr Pepper Snapple Group für rund 18,7 Mrd. US-Dollar. Die Firma wurde in Keurig Dr Pepper umbenannt. So entstand der drittgrößte Getränkekonzern in Nordamerika.

Keurig Dr Pepper hat seinen Firmensitz in Burlington im Bundesstaat Massachusetts und in Plano im Bundesstaat Texas. Zu den rund 125 Marken gehören unter anderem Dr Pepper, Green Mountain Coffee Roasters, Canada Dry, Schweppes oder auch Snapple. Es werden fast 26.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 2,86 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,81 Mrd. US-Dollar). Der Ertrag lag bei 298 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 314 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresanfang 2020 weist die Aktie auf der derzeitigen Kursbasis an der Wall Street ein Kursminus in Höhe von 0,52 Prozent auf und die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 40,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 15. September 2020).

Redaktion MyDividends.de