Aktionäre von Leggett & Platt erhalten stabile Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Leggett & Platt Inc. (ISIN: US5246601075, NYSE: LEG) wird seinen Aktionären am 15. Januar 2021 eine vierteljährliche Dividende von 0,40 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Record date ist der 15. Dezember 2020.

Dies entspricht einer jährlichen Ausschüttung von 1,60 US-Dollar oder 3,68 Prozent Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 43,52 US-Dollar (Stand: 2. November 2020).

Leggett & Platt ist 1883 gegründet worden und hat seinen Firmensitz in Carthage, Missouri. Das Unternehmen entwickelt Produkte für unterschiedliche Bereiche. Hierzu gehören Komponenten für Wohn- und Büromöbel sowie spezielle Produkte, die z. B. in der Automobilherstellung genutzt werden. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 wurden 1,21 Mrd. US-Dollar an Umsatz generiert (Vorjahr: 1,24 Mrd. US-Dollar), wie am 2. November berichtet wurde. Im Fiskaljahr 2019 betrug der Umsatz 4,75 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,27 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 2020 an der Wall Street mit 14,38 Prozent im Minus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 5,52 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. November 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de