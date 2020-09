Aktionäre von McCormick erhalten seit dem Jahr 1925 eine Dividende

Der amerikanische Lebensmittelkonzern McCormick & Company, Incorporated (ISIN: US5797802064, NYSE: MKC) wird am 19. Oktober 2020 eine Quartalsdividende von 62 US-Cents je Aktie an seine Investoren ausschütten, wie am Dienstag berichtet wurde. Record day ist der 5. Oktober 2020.

Damit schüttet der Konzern 2,48 US-Dollar je Anteilsschein auf das Jahr gerechnet aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 192,39 US-Dollar bei 1,29 Prozent (Stand: 22. September 2020). Im November 2019 erfolgte eine Erhöhung der Dividende (die 34. jährliche Anhebung der Ausschüttung in ununterbrochener Folge) um 8,8 Prozent auf den aktuellen Betrag. Seit dem Jahr 1925 zahlt McCormick eine Dividende an die Investoren. McCormick wurde 1889 in Baltimore gegründet. Die Firma ist ein Hersteller von Gewürzen und Saucen sowie damit zusammenhängenden Produkten und erwirtschaftete im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 (31. Mai 2020) einen Umsatz von 1,40 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,30 Mrd. US-Dollar), wie am 25. Juni berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 195,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 149,4 Mio. US-Dollar). Die Zahlen für das dritte Quartal werden am 29. September präsentiert. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 13,35 Prozent im Plus und die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt 25,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 22. September 2020). Redaktion MyDividends.de