Aktionäre von Moog erhalten Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Moog Inc. (ISIN: US6153942023, NYSE: MOG.A) wird am Freitag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 25 US-Cents je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen (Record date war der 14. August 2020).

Damit zahlt das Unternehmen auf das Jahr hochgerechnet 1,00 US-Dollar Gesamtdividende aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 61,92 US-Dollar (Stand: 3. September 2020) entspricht das einer aktuellen Dividendenrendite von 1,61 Prozent. Im März 2018 startete Moog mit der Zahlung einer vierteljährlichen Dividende (25 Cents). Moog mit Firmensitz in East Aurora, New York, ist 1951 gegründet worden und ist spezialisiert auf die Entwicklung elektrischer, hydraulischer und hybrider Antriebslösungen für industrielle Anwendungen. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 657,54 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 740,97 Mio. US-Dollar), wie am 24. Juli 2020 berichtet wurde. Die Aktie liegt seit Jahresanfang an der Wall Street mit 27,36 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2 Mrd. US-Dollar (Stand: 3. September 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de