Aktionäre von Porsche erhalten höhere Dividende

Die Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038) will den Aktionären für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 3,11 Euro je Vorzugsaktie und 3,104 Euro je Stammaktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 40,77 Euro für die Vorzugsaktie entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 7,63 Prozent.

Im Vorjahr wurde eine Dividende in Höhe von 2,21 Euro je Vorzugsaktie und 2,204 Euro je Stammaktie bezahlt. Damit wird die Dividende für die Vorzugsaktionäre um rund 41 Prozent erhöht. Die Hauptversammlung findet am 19. Mai 2020 in Stuttgart statt. Der Dividendenvorschlag der Porsche SE ist im Vergleich zur Ergebnissteigerung überproportional gewachsen, wie Porsche am Freitag mitteilte. Dieses Wachstum liegt im Dividendenvorschlag der Volkswagen AG begründet, die die Ausschüttungsquote auf 24,5 Prozent erhöht hat, nach 20,4 Prozent im Vorjahr.

Das Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE ist im Geschäftsjahr 2019 um 26,3 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro gestiegen. Maßgeblich beeinflusst ist diese Entwicklung durch das at Equity-Ergebnis aus der Beteiligung an der Volkswagen AG von 4,4 Milliarden Euro, nach 3,6 Milliarden Euro im Vorjahr. Zum Stichtag 31. Dezember 2019 betrug die Nettoliquidität des Porsche SE Konzerns 553 Millionen Euro (864 Millionen Euro). Der Rückgang ist insbesondere auf den Erwerb von Volkswagen Stammaktien im 1. Quartal 2019 zurückzuführen, wie weiter berichtet wurde.

Redaktion MyDividends.de