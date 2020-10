Aktionäre von Tegna erhalten Dividende

Die Aktionäre des amerikanischen Medienkonzerns Tegna Inc. (ISIN: US87901J1051, NYSE: TGNA) erhalten am 4. Januar 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 7 US-Cents je Aktie, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 11. Dezember 2020.

Auf das Jahr hochgerechnet schüttet der Konzern aus McLean in Virginia eine Dividende von 0,28 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs von 12,00 US-Dollar (Stand: 28. Oktober 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,33 Prozent. Tegna ist ein diversifizierter Medienkonzern. Das Unternehmen entstand 2015 aus der Aufteilung der Gannett Company in zwei separate Unternehmen. Unter dem Dach von Tegna operieren 62 TV-Stationen. Rund ein Drittel der Haushalte in den USA werden nach Unternehmensangaben über Tegna Media erreicht. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 577,63 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 536,93 Mio. US-Dollar). Die Aktie ist an der Wall Street gelistet und liegt dort seit Jahresbeginn mit 28,10 Prozent im Minus (Stand: 28. Oktober 2020). Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,6 Mrd. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de