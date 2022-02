Aktionäre von Thermo Fisher Scientific erhalten mehr Dividende

Der amerikanische Medizintechniker Thermo Fisher Scientific Inc. (ISIN: US8835561023, NYSE: TMO) wird am 14. April 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 30 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausbezahlen. Record day ist der 16. März 2022. Gegenüber dem Vorquartal (0,26 US-Dollar) ist dies eine Steigerung um 15 Prozent.

Auf das Jahr hochgerechnet kommen 1,20 US-Dollar zur Auszahlung. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 528,58 US-Dollar (Stand: 23. Februar 2022) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,23 Prozent. Das Unternehmen zahlt seit April 2012 eine Dividende (zunächst 13 US-Cents).

Der Konzern ist 1902 als Fisher Scientific gegründet worden und beschäftigt über 90.000 Mitarbeiter. Zu den Produkten von Thermo Fisher Scientific gehören analytische Geräte wie Blutanalysesysteme für Allergie- und Autoimmunerkrankungen oder auch Produkte, mit deren Hilfe sich das Coronavirus identifizieren lässt. Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2021 wurde ein Umsatz von 10,70 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 10,55 Mrd. US-Dollar), wie am 2. Februar 2022 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 1,66 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 2,5 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie verzeichnet seit Jahresbeginn 2022 an der Wall Street ein Kursminus von 20,78 Prozent und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 208,8 Mrd. US-Dollar (Stand: 23. Februar 2022).

Redaktion MyDividends.de