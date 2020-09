Alamos Gold gibt Dividende bekannt

Der kanadische Goldproduzent Alamos Gold Inc. (ISIN: CA0115321089, NYSE: AGI) wird eine vierteljährliche Dividende von 0,015 US-Dollar je Anteilsschein ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 30. September 2020 (Record date: 16. September 2020).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,06 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzern beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 10,10 US-Dollar (Stand: 2. September 2020) 0,59 Prozent.

Alamos wurde im Jahr 2003 in Toronto, in der Provinz Ontario, Canada, gegründet. Das Unternehmen betreibt Minen in Mexiko und in Kanada. Alamos beschäftigt über 1.700 Mitarbeiter. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen operativen Umsatz von 126,2 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 168,1 Mio. US-Dollar), wie bereits am 29. Juli berichtet wurde.

Die Aktie des Unternehmens liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2020 mit 67,77 Prozent im Plus und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 3,99 Mrd. US-Dollar (Stand: 2. September 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de