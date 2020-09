ALBEMARLE - Ein Schmankerl für CRV-Fans

Albemarle Corp. - WKN: 890167 - ISIN: US0126531013 - Kurs: 82,280 $ (NYSE)

Albemarle ist ein Chemikonzern in den USA. Die Aktie ist bei Anlegern, die den Lithium-Trend spielen möchten, sehr beliebt. Als Zykliker gehen Analysten davon aus, dass Albemarle in diesem Jahr deutliche Einbußen bei Umsatz und Gewinn verbuchen wird. Im kommenden Jahr sollen beide Kennzahlen dagegen wieder merklich zulegen, allerdings werden die vor Corona-Niveaus aller Voraussicht nach erst 2022 wieder erreicht sein. Das 2021-er KGV der Aktie beträgt 19.

Aufgefallen ist mir die Aktie in dieser Woche aber vorrangig unter charttechnischen Aspekten. Denn mit den deutlichen Kursverlusten erreicht der Wert eine Unterstützungszone, die es kurz- bis mittelfristig durchaus in sich hat. Im Detail hat die Aktie bis zum 38,2 %-Fibonacci-Retracement der Aufwärtsstrecke von März bis September korrigiert, ein markantes Zwischentief bei 80,50 USD erreicht, den EMA200 getestet und ist zugleich am Aufwärtstrend seit März angekommen. Charttechniker begeben sich in der Regel auf die Suche nach derartigen Kumulationspunkten im Chart und die vorliegende Vierfach-Unterstützung bildet exakt einen solchen.

Mit engen Stopps, beispielsweise unter dem Wochentief oder mit noch etwas mehr Luft, können Anleger nun darauf spekulieren, dass sich die übergeordnete Aufwärtsbewegung seit dem Märztief fortsetzt. Zumindest eine technische Gegenbewegung in Richtung des EMA50 und der Abrisskante bei 89,62 USD wäre denkbar. Unterhalb des beschriebenen Supportclusters im Chart trübt sich das Bild dagegen weiter ein und die Aktie könnte Ziele bei 75,92 und 72,28 USD ansteuern. Selbst bei Erreichen des zweiten Abwärtsziels hätten die Bullen noch nicht vollends verloren, müssten sich dann aber auch wieder deutlich zeigen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,59 3,02 3,29 Ergebnis je Aktie in USD 5,02 3,33 4,28 KGV 16 25 19 Dividende je Aktie in USD 1,47 1,52 1,55 Dividendenrendite 1,78 % 1,84 % 1,88 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)