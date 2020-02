Alibaba-Aktie oder Alphabet-Aktie – was wäre vor 5 Jahren der bessere Kauf gewesen?

Nachdem die Alibaba-Aktie zunächst einen eher lahmen Börsenstart hingelegt hat, ist sie Anfang 2017 in den Steigflug übergegangen - und hat diesen bis zum heutigen Tage fortgesetzt. Alphabet hingegen gilt zwar als höchst innovativ, stand an der Börse jedoch stets im Schatten von Apple, Amazon und Co.

Heute möchte ich gemeinsam mit dir einen Blick zurückwerfen - um genauer zu sein: fünf Jahre zurück. Welche der beiden Aktien war Anfang 2015 der bessere Kauf - die Alibaba-Aktie oder die Alphabet-Aktie?

Alibaba-Aktie gegen Alphabet-Aktie - ein enges Rennen!

Es war ein relativ enges Rennen zwischen diesen beiden Aktien - letztendlich hatte die Alphabet-Aktie die Nase vorne. Durchaus etwas überraschend - ist doch die Alibaba-Aktie der gefühlte Highflyer und Alphabet eher ein börsianisches Mauerblümchen.

Kursentwicklung letzte fünf Jahre Alibaba-Aktie + 162,1 % Alphabet-Aktie (C-Aktie) + 190,7 %

Quelle: onvista.de/Börsenplatz Xetra/Stand: 13.02.2020

Viel wichtiger als der Blick in die Vergangenheit ist für uns Aktionäre aber natürlich der Blick in die Zukunft - welche der beiden Aktien könnte sich in den nächsten fünf Jahren besser entwickeln?

Alibaba-Aktie oder Alphabet-Aktie - wer wird in den nächsten fünf Jahre die Nase vorn haben?

Lass uns hierzu einen Blick auf ein paar Kennzahlen werfen - sie werden uns dabei helfen, das zukünftige Wachstumspotenzial besser einzuschätzen.

Alibaba-Aktie Alphabet-Aktie Marktkapitalisierung (in Bio. US-Dollar) 0,58 1,04 Umsatzwachstum 2019 * + 39,5 % + 18,3 % Gewinnwachstum 2019 * + 74,5 % + 11,7 % Kurs-Gewinn-Verhältnis (ttm) 62,5 30,8

Quellen: Investor Relations Alibaba und Alphabet, YAHOO Finance, Stand: 14.02.2020

* bei Alibaba habe ich die ersten drei Quartale 2019 verwendet - das Geschäftsjahr 2019/20 von Alibaba endet am 31.03.20

Auf den ersten Blick scheint die Alphabet-Aktie trotz der besseren Performance in den letzten fünf Jahren sogar günstiger zu sein als die Alibaba-Aktie - beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (kurz KGV) des Google-Mutterkonzern doch gerade mal die Hälfte des KGVs von Alibaba.

Allerdings beträgt die Marktkapitalisierung von Alphabet bereits über eine Billion US-Dollar - Alibaba ist gerade mal etwas mehr halb so „schwer“. Je größer ein Unternehmen wird, desto schwerer fällt es ihm zu wachsen. Das zeigt sich im deutlich langsameren Umsatzwachstum von Alphabet.

Auch der Gewinn von Alibaba entwickelte sich in der jüngsten Vergangenheit deutlich dynamischer als der von Alphabet. Ich denke nicht, dass Alibaba dieses Tempo beim Gewinnwachstum in den nächsten Jahren aufrechterhalten kann, 25 % pro Jahr halte ich aber während der nächsten zehn Jahre für machbar.

Das ist deutlich schneller als das Wachstum, das Alphabet zuletzt abgeliefert hat - womit das doppelt so hohe KGV in meinen Augen auch gerechtfertigt ist.

Mein Fazit zur Alibaba-Aktie und zur Alphabet-Aktie

Ich habe beide Aktien im Depot - und daran wird sich auch so schnell nichts ändern. Wenn du mich allerdings fragst, welcher der beiden Aktien ich in den nächsten fünf Jahren mehr zutraue, dann würde ich wohl auf die Alibaba-Aktie tippen.

Die Chinesen verfügen in meinen Augen über ein höheres Wachstumspotenzial, das in die aktuelle Bewertung nicht unbedingt vollständig eingepreist ist.

Für uns langfristige Anleger sollte die Frage nach den nächsten fünf Jahren aber nicht im Zentrum unserer Anlageentscheidung stehen - viel wichtiger ist, dass beide Unternehmen über ein Top-Management verfügen, in attraktiven Märkten führend sind und von einer starken Innovationskraft getrieben werden.

Und diese Kombination verspricht zwei großartige Investments - vielleicht sogar über Jahrzehnte hinweg.

Foto: Getty Images