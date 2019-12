Alibaba oder Tencent? Diese China-Aktie ist jetzt riskanter!

Die Aktien von Alibaba und Tencent gehören zu den innovativen, weil vornehmlich digitalen chinesischen Aktien. Beide Papiere aus dem Reich der Mitte haben gewiss so ihre Fans und Investoren, allerdings auch bedeutende Unterschiede im operativen Alltag und verfügen entsprechend über einen unterschiedlichen Chancen-Risiko-Mix.

Während die Chancen für viele Investoren relativ klar sein dürften, wollen wir heute den Blickwinkel mal ein wenig anders gestalten und uns auf die Risiken konzentrieren. Beziehungsweise uns der Frage widmen, welche dieser Aktien unterm Strich riskanter ist. Definitiv eine spannende Frage mit interessanten Ansatzpunkten. Aber sieh am besten selbst.

Der Blick auf die jeweiligen Geschäftsbereiche

Um zunächst ein grundlegendes Verständnis für die Risiken zu bekommen, werfen wir zunächst einen Blick auf die Geschäftsmodelle dieser beiden Internetkonzerne. Die Ausrichtung von Alibaba ist hierbei eigentlich recht einfach zu begreifen: An erster Stelle und mit einem gewaltigen Abstand kommt hier zunächst der E-Commerce, gefolgt, wie gesagt, mit etwas Distanz vom Bereich des Cloud-Computing. Letzteres immerhin ein Segment, das es auf Umsätze in einer Größenordnung von über einer Milliarde US-Dollar pro Quartal bringt.

Daneben existiert noch eine ganze Menge vergleichsweise unbedeutendere Bereiche. Ant Financial, die inzwischen weitgehend eigenständige Alibaba-Tochter, die lediglich zu einem Drittel dem Mutterkonzern gehört, bildet auch dabei weiterhin die Ausnahme. Allerdings sind es vornehmlich E-Commerce und die Cloud, die hier die Geschicke lenken.

Tencent verfügt hingegen über eine etwas anders geartete Ausrichtung. Ein Großteil von in etwa 40 % bildet hier die Gaming-Sparte ab. Weitere führende Bereiche sind der Markt der Werbeanzeigen beziehungsweise sozialen Netzwerke. WeChat ist schließlich eine führende soziale Plattform, die unter anderem auch Zahlungsdienstleistungen auf sich vereint. Trotz der Anknüpfungspunkte zum Internet sind die jeweiligen operativen Bereiche daher grundverschieden.

Die Risiken im Überblick

Chancenseitig dürfte hier viel grundsätzlich klar sein. China ist ebenfalls ein Wachstumsmarkt im E-Commerce- und Internetbereich und für die beiden Marktführer existiert hier grundsätzlich ein bedeutendes Potenzial. Risiken wie Wettbewerber, Herausforderer oder ein langsameres Wachstum sind dabei eigentlich vernachlässigbar. Wie gesagt, die beiden Internetkonzerne sind führend unterwegs, und auch wenn es dabei erzählenswerte Anekdoten gibt, sind diese Risikobereiche doch eher vernachlässigbar.

Das größte Risiko, das solche Internetkonzerne daher meiner Meinung nach besitzen, geht grundsätzlich von der chinesischen Regierung aus, die sich als sehr internetkritisch gibt. Tencent hat so beispielsweise innerhalb der Spiele-Sparte die Auswirkungen bereits gemerkt, als die zuständigen Aufsichtsbehörden kurzerhand den Genehmigungsprozess quasi boykottiert haben. Das könnte grundsätzlich auch einen Konzern wie Alibaba treffen, der im E-Commerce über ein ähnliches Netzwerk verfügt, das der Regierung ein Dorn im Auge sein könnte.

Nichtsdestoweniger ist Tencent hier sozialer angehaucht, was sich im Bereich des Gamings und auch der Sparte soziale Netzwerke doch recht deutlich widerspiegelt. Bei Alibaba überwiegen hingegen eher die Verkaufsinteressen. In meinen Augen ist daher das Risiko bei Tencent bedeutend größer. Zumal der Spiele- und Netzwerkkonzern den Zorn der Regierung bereits gespürt hat.

Es geht nicht um Chancen oder Bewertung

Um es ganz klar zu formulieren: An dieser Stelle soll es explizit nicht um die Chancen gehen oder um die Bewertung der beiden Aktien oder die Frage, welche Aktie die bessere Rendite erzielen wird, sondern lediglich um das Risiko. Und dabei würde ich eher zu Alibaba tendieren, wobei die Vergangenheit und die operative Ausrichtung in meinen Augen gegen Tencent sprechen.

Vincent besitzt Aktien von Alibaba. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Tencent Holdings.

Motley Fool Deutschland 2019

Bild: Alibaba